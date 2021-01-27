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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

7 فبراير.. موعد عرض مسلسل «ليه لا» على شاشة MBC مصر

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:02 م
ليه لا
ليه لا
منار إبراهيم
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قرر صناع المسلسل الدرامي الجديد "ليه لأ" عرض العمل على شاشة قناة mbc مصر يوم 7 فبراير المقبل.

وكان المسلسل عرض خلال شهر رمضان الماضي على منصة شاهد الإلكترونية، وتدور أحداث مسلسل "ليه لأ"، حول صراع الأجيال واستقلالية المرأة سعيًا لتحقيق ذاتها، ويطرح قصة "عالية" الشابة التي تبحث عن تحقيق أحلامها بعيدًا عن الضغوط العائلية التي يفرضها الأهل على أولادهم خصوصًا البنات بحكم بعض العادات والتقاليد، فقرّرت المشاركة في إحدى المسابقات ساعية للحصول على منحة دراسية علها تنجح في تحقيق مشروعها.

وتقدم أمينة خلال الأحداث دور شابة عادية نشأت في إحدى المدن المصرية، في مجتمع يتمسك بتقاليد صارمة، وكثيرات هن اللواتي سيتفاعلن مع هذه الشخصية ويعتبرنها نموذجًا عن واقع يعشنه في حياتهن اليومية، أو أنها تشبههنّ في مكان ما".

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