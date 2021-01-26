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اقتصاد

«CIB - مصر»: 2020 عام حافل بمبادرات التحول الرقمي بالبنك

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:01 م
CIB
CIB
حسن كامل
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حقق البنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، نتائج متميزة في مجال التحول الرقمي خلال 2020، إذ يقود التحول الرقمي للقطاع المصرفي، ويقدم تجربة بنكية مبتكرة ومتطورة للعملاء، بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وذلك تماشيًا مع استراتيجية التحول نحو الشمول المالي، وفي إطار التوجيهات والمعايير التي أقرها البنك المركزي والحكومة المصرية.

وقال البنك إن العام الماضي شهد زيادة لأكثر من الضعف بنسبة تصل إلى 118% في عدد المعاملات البنكية الرقمية عبر الهاتف المحمول Mobile Banking على أساس سنوي حتى شهر ديسمبر2020 لتصل قيمتها إلى 53 مليار جنيه.

كما شهد البنك زيادة بنسبة 35% على أساس سنوي في عدد مشتركي خدمة الإنترنت البنكية للأفراد حتى شهر ديسمبر2020، في الوقت الذي زاد فيه عدد المشتركين في تطبيق المحفظة الذكية بنسبة 34% خلال نفس الفترة لتتضاعف قيمة العمليات المنفذة من خلالها بزيادة قدرها 107% لتصل إلى 2.8 مليار جنيه، مع الحفاظ على معدل نشاط وصل إلى 20%، كما ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي (ATM) بنسبة 11% على أساس سنوي.

وتأتي ريادة البنك التجاري الدولي في تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات الرقمية لعملائه من الشركات والأفراد مثل خدمة الإنترنت البنكية وتطبيق الخمة المصرفية عبر الهاتف المحمول، بهدف تقديم تجربة بنكية سهلة وآمنة للعملاء في أي وقت ومن أي مكان بجانب خدمة المساعد الآلي القائم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي (ZAKI the Bot)، عبر موقع البنك الإلكتروني وFacebook، الذي يستخدم أحدث التقنيات التي تسمح لعملاء CIB بالتنقل بسهولة بين منتجات وخدمات البنك باللغتين العربية والإنجليزية استجابة لاحتياجات العملاء المتزايدة للحلول الرقمية البسيطة، التي تمكنهم من إتمام معاملاتهم البنكية بكفاءة أكبر.

في هذا السياق، قال محمد فرج، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في البنك التجاري الدولي – مصر (CIB): "يفخر البنك التجاري الدولي – أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، بريادته في الخدمات البنكية الرقمية  المستمرة على مدار السنوات من خلال تبّنى أحدث التقنيات التكنولوجية عالميًا وتقديم باقة مبتكرة من الخدمات الإلكترونية المصرفية التي تُساهم في إحداث تغيير جذري للنمط التقليدي للمعاملات المصرفية اليومية تتمحور حول العملاء واحتياجاتهم واستحداث خدمات جديدة تؤدى إلى الانتشار السريع للخدمات البنكية والوصول لأكبر عدد من الأفراد في المجتمع وبالتالي المساهمة الفعّالة لتحقيق الشمول المالي".

وتتيح المحفظة الذكية للعملاء خدمات متعددة منها سداد الفواتير وتحويل الأموال لأي محفظة أخرى في مصر وإيداع وسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي، وشحن الهاتف المحمول وعدادات الكهرباء مسبقة الدفع، كما يقدم البنك تقنية رمز الاستجابة السريع QR Code لدى الشركات والتجار الجدد من القطاع الخاص، لتمكين العملاء من القيام بالسداد الإلكتروني باستخدام QR Code من خلال المحفظة الذكية.

ويمكن لعملاء الشركات إدارة حسابات الشركة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع من خلال البوابة الإلكترونية للشركات التي تتيح لهم إتمام العديد من المعاملات ومن بينها، سداد المدفوعات (التحويلات الداخلية والخارجية) وعرض تفاصيل المعاملات، والاطلاع على أرصدة الحسابات، إلى جانب تنفيذ جميع معاملات التجارة الدولية إلكترونيًا (مستندات التحصيل - خطابات ضمان) وغيرها من الخدمات الأخرى، وذلك دون الحاجة لزيارة الفرع أو التواصل المباشر مع الأفراد نظرًا لخطورة الوضع الراهن.

إضافة إلى ذلك، نجح البنك في توسيع قاعدة عملاء خدمة السداد الإلكتروني للمدفوعات الحكومية للشركات (CPS)، إذ احتل البنك التجاري الدولي المرتبة الأولى في السوق المصرفي في خدمة السداد الإلكتروني للمدفوعات الحكومية للشركات (CPS) بين جميع البنوك العاملة من حيث حجم المعاملات، محققًا زيادة قدرها 70% في عدد المعاملات على أساس سنوي حتى شهر ديسمبر 2020 بقيمة تتجاوز 15 مليار جنيه.

وفي إطار سعي البنك لتقديم الخدمات المميزة لعملائه من الشركات، قام بإطلاق برنامج جديد لتمويل احتياجات الموردين وأنشطة المشتريات والتوريد والتعاقد من خلال منصة إلكترونية واحدة حيث يتيح البرنامج فرصًا تمويلية متميزة للشركات الصغيرة والمتوسطة كمرحلة أولى من خلال منصة تكنولوجية واحدة متطورة على مستوي عالمي تدعم حلول وبرامج التسهيلات لتمويل سلسلة الموردين بتكلفة تمويل أقل وتجهيز أسرع للعمليات.

واستكمالًا لاستراتيجية البنك في مجال التحول الرقمي المصرفي، فقد أطلق البنك برنامج التحول الرقمي للفروع كجزء من خطة البنك نحو التحول إلى بنك المستقبل "Bank of the future". حيث قام بنقل عدد من الخدمات البنكية وتقديمها عبر القنوات الرقمية فقط، بالإضافة الى الخدمات الحالية الأخرى المقدمة عن طريق نفس القنوات، كما قام بالتواصل مع العملاء وإخطارهم بتقديم تلك الخدمات عن طريق القنوات الرقمية، مع توفير التوعية اللازمة لهم بكيفية التعامل مع تلك القنوات دون الحاجة لزيارة فروع البنك، وذلك في إطار خطط الدولة واستراتيجيتها نحو تحقيق الشمول المالي والتحول لمجتمع غير نقدي واقتصاد رقمي، إضافة إلى السعي الدائم لنشر ثقافة الخدمات المصرفية الرقمية للعملاء والاستفادة من الخدمات المتوفرة على قنوات البنك الرقمية، وسوف يساهم هذا المشروع في توفير أفضل تجربة بنكية لضمان راحة ورضاء العملاء والموظفين على حد سواء، بالإضافة إلى مساهمته في تقليل المعاملات داخل الفروع وهو ما سيثمر عن توفير بيئة صحية وآمنة.

فضلًا عن ذلك، سيساهم المشروع في إتاحة المزيد من الخدمات الإلكترونية لتسهيل إجراء المعاملات البنكية في أي وقت ومن أي مكان، مع المحافظة على منع انتشار الوباء في نفس الوقت، وتعزيز التجربة البنكية الرقمية للعملاء. ويسعى CIB إلى أن يكون أول بنك رقمي في مصر لتقديم تجربة آمنة وسهلة الاستخدام للعملاء الأفراد من خلال أحدث ما وصلت إليه حلول تكنولوجيا الخدمات البنكية مما سيثمر عن دفع عجلة التحول الرقمي في مصر.

وحصدت المحفظة الذكية جائزة «أفضل ابتكار تكنولوجي في مجال الدفع» على مستوى الشرق الأوسط في حفل جوائز Seamless ME Awards 2020 والذي يعد من أعرق الجوائز في مجال المدفوعات والتجارة الإلكترونية، والتجزئة، إذ تمتد على مدار 20 عامًا، وتقدم للمؤسسات التي أظهرت نجاحًا وتميزًا لا نظير له في هذا المجال.

وتتويجًا لتلك الجهود البارزة المبذولة تم تصنيف المحفظة الذكية من CIB على أنها المحفظة البنكية الرائدة في السوق المصرفي المصري وذلك فيما يخص الحلول الرقمية.

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