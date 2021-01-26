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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

نتائج واعدة لعقار «ديسيدوستات» الهندى لعلاج مرضى كورونا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:36 م
علاج مرضى كورونا
علاج مرضى كورونا
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كشفت شركة "زيدوس كاديلا" ومقرها "أحمد آباد" في الهند عن التوصل لنتائج جيدة للتجارب السريرية التي أجريت على عقار "ديسيدوستات" في علاج نقص الأكسجين لدى مرضى فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد– 19) في المكسيك.

وأعرب العلماء- في بيان للشركة- عن تحمسهم لنجاح التجارب السريرية التي أثبتت قدرة عقار "ديسيدوستات" على تثبيط عوامل نقص الأكسجة فى الجسم (HIF-PH) ما يسهم بصورة فعالية في منع متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) لدى مرضى فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد– 19).

وقال آر باتيل، رئيس مجموعة "زيدوس كاديلا" العالمية -في البيان- "ترتبط متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) بارتفاع معدل الوفيات".

وأشار باتيل إلى أن نتائج المرحلة (2– ب) من التجارب السريرية على العقار تكشف ارتفاع إنتاج خلايا الدم الحمراء وتحسين فرص توصيل الأكسجين إلى الأنسجة عند المرضى الذين تعاطوه.

وتم الإبلاغ عن ظهور علامات نقص الأكسجين على مرضى فيروس "كورونا" المستجد، وهي حالة تكون فيها مستويات الأكسجين في الجسم منخفض بشكل غير طبيعي، ما يؤدي إلى فشل وظائف الأعضاء والوفاة على الرغم من العلاج بواسطة مضادات الفيروسات أو مضادات الالتهاب أو حتى الاستعانة بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وقد تسبب الإصابة بالالتهاب الرئوي الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد في انخفاض نسبة "الهيموجلوبين" التي يمكن أن تحمل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، فقد تم الإبلاغ عن إصابة خلايا الرئة بتسمم والتهابات شديدة للغاية وضيق فى التنفس يمكن أن يؤدى للمعاناة من "متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS)، وقد يحتاج المرضى الذين يعانون من هذه الضائقة التنفسية إلى دعم جهاز التنفس الصناعي للمساعدة في توزيع الأكسجين في الجسم.

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