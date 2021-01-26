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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«خطة النواب» عن التدخلات الأمريكية: « سافرة لا تليق بمصر»

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:40 م
النائب مصطفى سالم
النائب مصطفى سالم
مني هيبة
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أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضه التام للتدخلات الأمريكية في الشأن المصري، قائلًا عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "إنَّ مصر دولة كبيرة وعظيمة ولها تاريخ ولها استقلالية تامة ولا تنتظر تعليمات أو تدخلات من أي دولة".

وأضاف: "استطعنا بفضل الإدارة الرشيدة للبلاد ووطنية وحكمة وإخلاص القيادة السياسية المصرية عبور أزمات كبيرة، وبوعي الشعب المصري رفضنا حكم الإرهاب، وعدلنا مسار الديمقراطية لنضع بلدنا على الطريق الصحيح".

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن ما تقوم به الولايات المتحدة حاليًا هو محض تدخل سافر لا يليق بدولة مثل مصر، مشددًا على تضامنه الكامل مع الدولة والحكومة المصرية فيما تتخذه من قرارات في هذا الشأن.

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