«مصر للألومنيوم»: 13 مليار جنيه ليست التكلفة النهائية لتطوير الشركة

قالت شركة مصر للألومنيوم، إن تكلفة تطوير التقديرية بلغت 13 مليار جنيه، لكن لم يتم تحديد التكاليف النهائية بعد.وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، ردًا على ما تم نشره تحت عنوان «تطوير مصر للألومنيوم بقيمة 13 مليار جنيه»، أن الدراسة الفنية والتسويقية لمشروع الخط السابع، والتي بدأت شركة بيكتل الأمريكية في إعدادها، من المتوقع أن تستغرق قرابة الـ8 أشهر على الأقل.وأشارت الشركة، إلى أنه تم عقد جلسة فض المظاريف لمشرع خط إنتاج جنوط السيارات، وتقدمت 6 شركات، وتدرس لجنة مختصة حاليًا هذه العروض.وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، أمس، أن مشروع تطوير شركة مصر للألومنيوم، وتحسين اقتصاديات التشغيل بها، يتضمن إحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة على مرحلتين بتكلفة تقديرية نحو 13 مليار جنيه، مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخدامًا للطاقة الكهربائية، التي تمثل نحو 40% من تكلفة الإنتاج، وذلك بطاقة إنتاجية 250 ألف طن.