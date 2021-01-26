«خطة البرلمان» تبحث إقرار إعفاءات ضريبية جديدة

تعقد لجنة الخطة والموازنة، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، اجتماعين اليوم الثلاثاء، تستكمل خلالهما القوانين المحالة من الحكومة خلال الفصل التشريعي السابق.وتستأنف اللجنة خلال اجتماعيها مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.وتقضي التعديلات المطروحة على قانون ضريبة القيمة المضافة، بإلغاء ضريبة القيمة المضافة من على السلع الاستراتيجية المستوردة من الخارج، وتشمل البقول، والحبوب، وملح الطعام، والتوابل المصنعة، بالإضافة لضريبة القيمة المضافة المستحقة على خدمات النولون المرتبطة بها.هذا وانتهت اللجنة خلال اجتماعها أمس من تعديل قانون صندوق تحيا مصر، حيث أقرت إعفاء أمواله من بعض الضرائب والرسوم، وتشمل كل رسوم الشهر العقارى والتوثيق، وكل الضرائب، والرسوم الجمركية، ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات، وأجهزة، ومستلزمات، وأى أصناف أخرى لازمة لأعماله، وكذلك كل ما يرد إليه من هدايا، وهبات، وتبرعات، ومنح من الخارج.