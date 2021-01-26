الدنمارك تفوز على كرواتيا فى المجموعة الثانية للدور الرئيسى لمونديال اليد

فاز منتخب الدنمارك على نظيره الكرواتي بنتيجة 38-26، في إطار آخر مواجهات المجموعة الثانية بالدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد "مصر 2021".وانتهى الشوط الأول بنتيجة 17-15 لصالح المنتخب الدنماركي في شوط شهد تفوق كرواتيا في بداية اللقاء قبل أن تسيطر الندية على الفريقين، وشهد المنتخب الدنماركي صحوة قوية منذ الدقيقة 19 ونجح في أن يصل بفارق الأهداف إلى هدفين لصالحه حتى انتهاء الشوط.بينما شهد الشوط الثاني تألقا ملحوظا للمنتخب الدنماركي الذي أظهر خطورته من نهاية الشوط الأول حتى وصل فارق الأهداف إلى 10 في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني قبل أن تتسع فجوة الأهداف في الدقائق الـ10 الأخيرة وسط محاولات من الجانب الكرواتي لينتهي اللقاء بفارق 12 هدفا لصالح الدنمارك.وحصل على رجل المباراة إميل ياكوبسن لاعب المنتخب الدنماركي في ظل تألقه وتسجيله لـ8 أهداف.وبذلك ارتفع رصيد المنتخب الدنمارك إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، ويقابل منتخب مصر في ربع النهائي، بينما ظل المنتخب الكرواتي برصيد 5 نقاط واحتل المركز الرابع في المجموعة، فيما تأهلت قطر رسميا إلى دور الثمانية وسوف تواجه السويد في ربع النهائي.