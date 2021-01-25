رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء هولندا يصف الشغب خلال احتجاجات على قيود كورونا بأنه «عنف إجرامي»

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:42 م
احتجاجات على قيود
احتجاجات على قيود كورونا
وكالات
طباعة
ندد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته اليوم الاثنين، بأعمال الشغب التي وقعت في أنحاء البلاد مطلع الأسبوع والتي هاجم خلالها متظاهرون الشرطة واضرموا النيران احتجاجا على فرض حظر تجول ليلي لكبح انتشار فيروس كورونا ووصف تلك الأحداث بأنها "عنف إجرامي".

وقالت الشرطة إن المئات اعتقلوا بعد الأحداث التي وقعت مساء السبت واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

ورشق بعض مثيري الشغب الشرطة بالحجارة وفي إحدى المرات بسكاكين كما أحرقوا موقعا لإجراء فحوص كوفيد-19.

وقال روته للصحفيين خارج مكتبه في لاهاي "هذا ليس له أي علاقة بالاحتجاج.. هذا عنف إجرامي وسنتعامل معه على هذا الأساس".

وأغلقت السلطات المدارس والمتاجر غير الأساسية منذ منتصف ديسمبر بعد إغلاق الحانات والمطاعم قبل ذلك بشهرين.

وفرضت الحكومة حظر التجول اعتبارا من يوم السبت بسبب مخاوف من أن سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في بريطانيا قد تقود سريعا لزيادة حادة في أعداد الإصابات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مواعيد عرض مسلسل «فى بيتنا روبوت» على شاشة cbc

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 25-1-2021

الصور

image description

ضباط قسم فارسكور يوزعون الورود في عيد الشرطة الـ 69 (صور)

image description

استئصال ورم خبيث في البطن والصدر والقلب لشاب ثلاثيني بمعهد جنوب مصر

image description

محافظ أسيوط: اعتماد 400 مليون جنيه لمشروعات رصف وصيانة الطرق

image description

للتأكد من توافر الأكسجين.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الصدر

image description

جامعة أسيوط تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة

الأكثر قراءة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

الحكومة تكشف حقيقة وجود عجز في أدوية بروتوكولات «كورونا» بالمستشفيات

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

تفاصيل.. موعد إجازة 25 يناير 2021 في البنوك | توقيت إجازة عيد الشرطة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

ارتفاع قتلى العاصفة «إلويز» في جنوب شرق أفريقيا لـ 12 شخصًا

نصف الألمان يرحبون باستمرار فتح الحدود الأوروبية رغم كورونا

مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية 2021 القادمة للموظفين حكومي وخاص باليوم والتاريخ

هونج كونج توقف استيراد الدواجن من 4 دول بسبب تفشي أنفلونزا الطيور

أيام زمان

كيف شاركت شادية بدلا من ليلى فوزى فى فيلم «على ضفاف النيل»؟

«إحنا مش رجالة».. أسرارانفعال صالح مرسى بعد قراءته «رأفت الهجان»

حكاية الحادث الذي حقق شهرة المطرب عبد العزيز محمود

حكاية 26 قبلة بين رشدي أباظة وصباح في فيلم فاشل

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
المزيد

الثقافة

سيد الوكيل يكشف تفاصيل إطلاق موقع ذاكرة القصة المصرية

قصور الثقافة تنعى الشاعر عبدالغنى مصطفى

«النشر العلمي للناشئين» في محاضرة بالأعلى للثقافة

الثلاثاء.. مناقشة «هاملت الجرافيك المصري» بجزويت القاهرة