حملة «إنقاذ الأطراف من البتر» تستأنف عملها فى القاهرة والجيزة غدًا

تستأنف حملة "إنقاذ الأطراف من البتر" في القدم السكري، فعالياتها، غدًا الأحد، بمحافظة القاهرة والجيزة والقليوبية، تحت رعاية الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة القاهرة واستشارى علاج القدم السكرى، وذلك من خلال توعية المواطنين المصابين بمرض السكر بكيفية الحفاظ على الأطراف وخاصة الساقين من البتر، وذلك باتباع العادات والعلاجات السليمة وبشكل سريع.وأوضح الدكتور وليد الدالى أن القدم السكرية لا تظهر بشكل مفاجئ، بل من خلال مسار متواصل، يتسم بعلامات مسبقة كثيرة، وبالتالي تيقظ المريض والطاقم العلاجي إليها يمنع المضاعفات ويبطئ وتيرة تقدمها.وقال الدكتور وليد الدالى إن حملة "إنقاذ الأطراف من البتر" تأتى فى إطار الحفاظ على الصحة العامة وتصحيح الأخطاء والمفاهيم الطبية لدى كثير من المرضى والأشخاص العاديين، كما تهدف الحملة الى إنقاذ الأطراف المصابة بداء السكرى من البتر من خلال العلاجات الحديثة والمتطورة.وأضاف الدكتور وليد الدالى أن الحملة ستتضمن تقديم العلاجات الفعلية إلى كل الأمراض التى تخص الأوعية الدموية الطرفية، قائلا إن ‎الغرغرينا وقرح القدم التي لا تتحسن مع العلاج ويمكن أن تؤدي إلى بتر أصبع القدم أو القدم أو جزء من الساق وقد يكون البتر مهم لمنع العدوى السيئة من الانتشار إلى باقي الجسم وإنقاذ حياة المريض.واكد الدكتور وليد الدالى ‎أن زيارة الطبيب بشكل دوري لفحص القدمين من الممكن أن يؤدى الى الاكتشاف المبكر لأي علامات تهدد القدم.