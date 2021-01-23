«الإحصاء»: 1.1 مليار دولار صادرات الملابس خلال 10 أشهر

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من الملابس الجاهزة سجلت 1.1 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020، مقابل 1.4 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.ولفت الجهاز، وفقًا لتقرير صادر عنه، إلى تعاقد مصر على استيراد آلات وأجهزة حلج ونسيج بقيمة 66.5 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020، في إطار خطة الدولة للنهوض بصناعة الملابس وتدعيمها بأحدث الأجهزة والمعدات لزيادة كفاءة مستويات التشغيل والإنتاج، وكذلك استيراد كميات من قطن محلوج بقيمة 151.9 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام.يشار إلى أن إجمالي صادرات مصر لدول العالم بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين يناير وأكتوبر من عام 2020 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.4 مليار دولار بنسبة 9.7% خلال عام، وفى المقابل تراجعت جملة الواردات من 63.8 مليار دولار لـ57 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.