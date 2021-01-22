الأنبا إسحق يستقبل الأنبا يؤانس

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الغطاس المجيد، وترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات قداس عيد الغطاس المجيد بالكنائس المختلفة.



وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الغطاس المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية كعادته السنوية، واقتصر قداس عيد الغطاس على البابا والكهنة والمرتلين فقط.

استقبل نيافة الأنبا إسحق، أسقف طما وتوابعها بدير القمص يسي ميخائيل بطما، صاحب النيافة الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط.