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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا إسحق يستقبل الأنبا يؤانس

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:26 م
الأنبا إسحق
الأنبا إسحق
مونيكا جرجس
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استقبل نيافة الأنبا إسحق، أسقف طما وتوابعها بدير القمص يسي ميخائيل بطما، صاحب النيافة الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الغطاس المجيد، وترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات قداس عيد الغطاس المجيد بالكنائس المختلفة.

وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الغطاس المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية كعادته السنوية، واقتصر قداس عيد الغطاس على البابا والكهنة والمرتلين فقط.

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