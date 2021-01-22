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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كشف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جاري تطوير طريق الناصرية / أبنوب بمدخل مركز ومدينة الفتح وتوسعته بإضافة ما يقرب من 8 متر لعرض الطريق فضلا عن تأهيل الجانب الأيسر لترعة السنط بإنشاء حائط خرساني بطول 300 متر

توسعة طريق الناصرية بمدخل الفتح وتأهيل البر الغربي لترعة السنط بأسيوط

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:39 م
جريدة الدستور
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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كشف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جار تطوير طريق "الناصرية - أبنوب" بمدخل مركز ومدينة الفتح وتوسعته بإضافة ما يقرب من 8 أمتار لعرض الطريق فضلا عن تأهيل الجانب الأيسر لترعة السنط بإنشاء حائط خرساني بطول 300 متر.

وذلك بالتعاون مع مديرية الري وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لمركز الفتح للعام المالي 20202021 وفي إطار الخطة الشاملة التي تنفذها المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتحسين الحركة المرورية في أنحائها والحد من التكدس والاختناق المروري، لافتًا إلى أنه تم اعتماد العديد من الطرق بجميع المراكز والأحياء في موازنة هذا العام لرفع كفائتها وتطويرها.

وأوضح محافظ أسيوط، أن توسعة الطريق ستساهم في إحداث طفرة مرورية واستيعاب الحركة المتزايدة عليه، حيث إنه طريق حيوي يصل بين مركزي أبنوب والفتح وكوبري الواسطى وكويري قناطر أسيوط الجديدة وتمر عليه ألاف السيارات يوميًا مما يساهم في تسهيل الحركة المرورية مكلفا السكرتير المساعد للمحافظة ورئيس المركز بمتابعة الأعمال للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أى معوقات مطالبًا بتكثيف المجهودات لسرعة الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت للتيسير على المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة له والتأكيد على المظهر الحضاري لمحافظة أسيوط.

وقام المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة يرافقه عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح بالمرور على أعمال توسعة وإزدواجية طريق الناصرية أبنوب بمدخل مدينة الفتح لمتابعة الاعمال وتذليل أية عقبات كما تفقد أعمال تأهيل البر الغربي لترعة السنط التي يجري تنفيذها تحت إشراف مديرية الموارد المائية والري بأسيوط من خلال إنشاء مصدات خرسانية بطول 300 متر بتكلفه 2 مليون جنيه ضمن الخطه الاستثماريه للمركز لزيادة عرض الشارع بمسطح 8 متر لتسهيل الحركة المرورية وانهاء العشوائية والتكدسات التي كانت تسيطر علي المنطقة بالكامل كما تم التأكد من تطبيق واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة العاملين من فيروس كورونا تنفيذًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

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