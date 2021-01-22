سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 22-1-2021

يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة سعر الدرهم الأماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 22-1-2021، خلال تعاملات ختام الأسبوع الجاري، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية.ونستعرض فى هذا التقرير سعر تداول الدرهم الأماراتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري وفقًا للتحديثات الأخيرة للسوق المحلي.استقر الدرهم الأماراتي أمام الجنيه المصري اليوم وبلغ متوسط سعر تداوله في أسواق المال المحلية 4.23 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة لعدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.سعر الدرهم الأماراتي اليوم الجمعة 22-1-2021البنك المركزى المصرى4.26 جنيه للشراء.4.29 جنيه للبيع.البنك الأهلى المصرى4.23 جنيه للشراء.4.28 جنيه للبيع.بنك مصر4.24 جنيه للشراء.4.29 جنيه للبيع.بنك الإسكندرية4.24 جنيه للشراء.4.29 جنيه للبيع.بنك الإستثمار العربى4.22 جنيه للشراء.4.29 جنيه للبيع.بنك عودة4.23 جنيه للشراء.4.28 جنيه للبيع.مصرف أبو ظبى الإسلامى4.25 جنيه للشراء.4.28 جنيه للبيع.و يأتي الدرهم الإمارتي رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.جدير بالذكر أن أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار العملات الأجنبية والعربية، ومنها الدرهم الأماراتي أمام الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب، مع تأكيده رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حال اختلال هذا المبدأ وحدوث أي مضاربات مِن شأنها الإضرار بالعملة المحلية.