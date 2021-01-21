إيران تدين تفجيرات بغداد وتدعو لملاحقة الجناة

نددت إيران، اليوم الخميس، بالتفجير الانتحاري المزدوج الذي ضرب العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم الخميس، وفقا لقناة السومرية نيوز العراقية.وقال السفير الإيراني إيرج مسجدي، إن "بلاده تدين الفعل الإرهابي الذي وقع في بغداد وتعلن عن تضامنها مع عوائل الشهداء والجرحى وكذلك مع الحكومة العراقية وتدعوا إلى ملاحقة الجناة".