علاوي: الجماعات الإرهابية تستغل عدم الاستقرار السياسي في العراق

حذر رئيس ائتلاف الوطنية العراقية، إياد علاوي، اليوم الخميس، من استغلال الجماعات الإرهابية لمسألة غياب الاستقرار السياسي لتنفيذ اعمالها الإرهابية ولاسيما جريمة تفجير ساحة الطيران.وتساءل رئيس ائتلاف الوطنية العراقية، عبر تغريدة له على تويتر، عن دقة الخطط الموضوعة للكشف عن نشاط الخلايا الإرهابية، مطالبا بضرورة إصلاح مسار العملية السياسية.