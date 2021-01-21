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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع واردات الطاقة اليابانية لأقل مستوياتها في عدة سنوات

الخميس 21/يناير/2021 - 01:11 م
واردات الطاقة اليابانية
واردات الطاقة اليابانية
وكالات
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خلصت حسابات أجرتها رويترز استنادا إلى بيانات صدرت اليوم الخميس إلى أن واردات النفط اليابانية تراجعت إلى أقل مستوى في أكثر من خمسين عاما في العام الماضي، إذ قوضت الجائحة النشاط الاقتصادي وسرعت وتيرة تراجع طويل الأمد.

وأفادت البيانات الأولية التي نشرتها وزارة المالية بأن واردات الغاز الطبيعي المسال تراجعت أيضا إلى أقل مستوى منذ ما قبل كارثة فوكوشيما النووية التي أدت لارتفاع مشتريات أكبر مشتر للوقود في العالم بعد إغلاق مفاعلات نووية.

وانخفضت واردات الخام لرابع أكبر مستورد للنفط في العالم 16 بالمئة إلى 2.5 مليون برميل يوميا، وهو أقل مستوى منذ أواخر ستينيات القرن الماضي، وفقا لبيانات من وزارة التجارة.

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