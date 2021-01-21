«وودسايد» تتوقع توازن سوق الغاز المسال اعتبارا من 2025

قال بيتر كولمان الرئيس التنفيذي لشركة وودسايد بتروليوم اليوم الخميس، إن شركته تتوقع أن تعود سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية إلى التوازن اعتبارا من 2025 فصاعدا، في أعقاب تخمة كبيرة في العام الماضي، في ظل نمو الطلب وإقرار مشاريع جديدة أقل.وقال كولمان لرويترز "شهدنا إعادة توازن سريعة جدا في الأمد القصير، لكن في الأمد الطويل إلى المتوسط، نتوقع أيضا الآن أن تتوازن السوق في الفترة من 2025 فصاعدا، بينما في السابق، قبل 12 شهرا، كان الناس يتوقعون أنه ستكون هناك مجموعة من المشاريع الجديدة تمضي قدما ومن المحتمل أن تغرق السوق في ذلك الوقت".