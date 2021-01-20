في يوم التنصيب.. كيف كانت مراسم تسليم السلطة بين أوباما وترامب؟

مشهد أبطاله الرئيس السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، وكلًا منهما تتصدر عليه الكاميرات لتشهد أمريكا تسليم السلطة من أوباما لترامب وذلك يوم 20 يناير 2017، هذا المشهد الذي التقطته كافة الكاميرات لن يحدث هذا العام بسبب رفض ترامب تسليم السلطة.يعتبر تقليد تسليم السلطة متعارف عليه بمجرد أن يتولى رئيس جديد الرئاسة الأمريكية، حيث نستعرض سويًا ما حدث خلال تسليم أوباما لترامب الحكم.يعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رقم 45 في ولاية السلطة، حيث توجه ترامب وأوباما لتناول الشاي معًا صباح يوم التنصيب حيث ارتدى ترامب معطفًا وجاكيت بدلة غامق اللون مع كرافتةحمراء، فيما ارتدت ميلانيا فستانا من اللون الأزرق.وبمجرد أن وصل ترامب وميلانيا كانا في استقبالهما الرئيس المنتهي ولايته أوباما ومعهما هدية رمزية كانت مع ميلانيا تسلمتها ميشيل منها، وبعد التقاط الصور التذكارية عقد الزعيمان لقاء بالبيت الأبيض قبل التوجه معًا إلى مبني الكابيتول حيث تأدية الرئيس الجديد اليمين كرئيس قبل أن يلقي خطابه.وأعلن الرئيس دونالد ترامب عدم حضوره مراسم تسليم السلطة لخلفه جو بايدن في تطور جديد عقب اقتحام الكونجرس الأمريكي.