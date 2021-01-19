الأنبا أرسانيوس يترأس قداس عيد الغطاس بمطرانية الوادي الجديد

ترأس الأنبا أرسانيوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالوادي الجديد، قداس عيد الغطاس، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم مقر المطرانية.وشاركه في صلوات قداس الغطاس، عدد من كهنة وشمامسة الإيبارشية، دون حضور شعبي، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتحتفل الكنائس، اليوم بعيد الغطاس المجيد، ويُسمَّى باللغة اليونانية عيد الثيئوفانيا أي الظهور الإلهي، القبطية الأرثوذكسي ففي مثل هذا اليوم من سنة 31 ميلادية اعتمد السيد المسيح من يد القديس يوحنا المعمدان في نهر الأردن، ومن خلاله تأسس سر المعمودية المقدس أول أسرار الكنيسة.