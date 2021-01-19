الأمم المتحدة: نحتاج 76 مليون دولار لمساعدة مليون شخص في مدغشقر

أطلقت الأمم المتحدة نداء عاجلا للحصول على تمويل بقيمة 76 مليون دولار لمساعدة أكثر من مليون شخص بشكل عاجل ممن يواجهون احتياجات إنسانية ضخمة ومهددة للحياة فيما يتعلق بالتغذية والمياه والمساعدة الصحية في مدغشقر.وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية يانس ليركا - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء - إن الجفاف قد دمر الموسم الزراعي في جنوب مدغشقر، كما أنه مع وباء كورونا وعمليات الإغلاق المرتبطة به فإن الأزمات دفعت المواطنين إلى حافة البقاء على قيد الحياة.ولفت إلى أن واحدا من بين كل ثلاثة أشخاص في الجنوب يعاني من انعدام شديد في الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن استراتيجيات الأسر للبقاء على قيد الحياة أثناء فترة الجفاف كانت تشمل عادة أعضاء الأسرة الذين يبحثون عن وظائف مؤقتة في المدن الكبرى من البلاد.وقال إن هذا الأمر كان مستحيلا لأن السفر بين المناطق كان محظورا لعدة أشهر أثناء الإغلاق الوبائي.وأوضح المكتب الأممي أنه من المتوقع أن يعاني أكثر من 135 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد في منطقة جنوب البلاد المعروفة باسم (الجنوب الكبير).. لافتا إلى أن النداء العاجل يكمل خطة مدغشقر ويركز فقط على الاحتياجات الأكثر إلحاحا لإنقاذ الحياة.وأكد أنه في حال التمويل فإنه المكتب سيتمكن من تحسين الأمن الغذائي لحوالي 1.1 مليون شخص وتقديم الدعم الغذائي لنحو 300 ألف طفل دون الخامسة، فضلا عن ضمان خدمات الرعاية الصحية الأساسية لحوالي 230 ألف شخص.