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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تعرف على فعاليات «المجلس الأعلى للثقافة» لهذا اليوم

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:09 م
المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة
نضال ممدوح
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تحت عنوان "تواصل اللغة المصرية القديمة في ضمير الشعب المصري"٬ تعقد محاضرة اليوم بالمجلس الأعلى للثقافة٬ والتي تنظمها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس.

وتلقيها الدكتورة علا العجيزي - أستاذة اللغة المصرية القديمة بكلية الآثار - جامعة القاهرة٬ وتديرها الدكتورة ماري ميساك -أستاذة الآثار والفنون القـﭙطية المساعدة بكلية سياحة وفنادق - جامعة حلون. 

كما تبث الندوة أونلاين عبر صفحة أمانة المؤتمرات الرسمية بالفيسبوك.

في سياق متصل يبث المجلس في السابعة مساء اليوم٬ عبر قناته الرسمية باليوتيوب٬ الجزء الثاني من محاضرة "البنات وحق اختيار الزوج.. رؤية تاريخية" والتي يقدمها الدكتور عماد هلال.

وتأتي المحاضرة في إطار سلسلة "ثقافة أونلاين" التي ينظمها المجلس وتتضمن تقديم محاضرة أسبوعيًا ؛ يلقيها متخصصون في المجالات الثقافية المتنوعة٬ في إطار برنامج الثقافة بين إيديك التي أطلقتها د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة منذ ما يقارب العام.

وتتطرق المحاضرة إلى الحديث عن ثورة مجهولة، لم تذكرها كتب التاريخ، قامت بها نساء مصر على مدى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين من أجل تأكيد حقوقهن الشرعية في اختيار أزواجهن.

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