إحالة 9 متهمين بقتل شاب بسبب حراسة أرض بكرداسة

أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، 9 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بقتل شاب وحيازة أسلحة وذخائر بسبب خلاف على حراسة الأرض الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة كرداسة.القضية رقم 7806 لسنة 2020، جنايات مركز كرداسة، والمقيدة برقم 3164 لسنة 2020 كلي شمال الجيزة.المتهمون المحالون في القضية كلا من "أحمد. س"، 34 سنة، مدير أمن احد المولات الشهيرة، و"محمد. م"، ۵۰ سنة، سائق، و"خالد. ز"، 41 سنة، عامل، "هيثم. م"، هارب، ۳۰ سنة، حارس خاص، "رمضان. م"، هارب، ۲۶ سنة، حارس خاص، "كامل. ق"، 49 سنة، صاحب مكتب مقاولات، و"رزق. ق"، 55 سنة، عامل، "عبدالعاطي. م"، هارب، ۳۵ سنة، عامل، "أحمد. م"، محبوس، 43 سنة، صاحب مكتب مقاولات.وتضمن قرار الاحالة الذي حصلت " الدستور" علي نسخه منه، أنهم في20 يونيو 2020، بدائرة مركز شرطة كرداسة - محافظة الجيزة.وتبين أن المتهمين قتلوا المجني عليه "قذافي. ع" عمدًا مع سبق الإصرار المعلق على حدوث أمر بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح أيا من غرائمهم على حراسة الأرض الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية -بنادق آلية-.وتوجهوا صوب ماربهم الذي أيقنوا حضور غرائمهم به متحدة إرادتهم على تحقيق النتيجة الإجرامية آنفة البيان، وما أن وطأت أقدامهم مسرح الواقعة حتى أطلق المتهمان الرابع والخامس وابل من الأعيرة النارية صوب المجنى عليهم قاصدين إزهاق روح أيا منهم فأحدثوا إصابة المجني عليه الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد المتهمين من الأول وحتى الثالث على مسرح الواقعة للشد من أزرهم.وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة -بنادق آلية سريعة الطلقات-، لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.كما حازوا وأحرزوا ذخائر - طلقات آلية- مما تستخدم على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق حالكونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.واستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف وآخر متوفي "قذافي. ع"، واستخدموهما، کفریقین قبل بعضهم البعض وأيا ممن تسوقه الظروف من المتواجدين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي قاصدين من ذلك ترويعهم وتخويفهم بالحاق الأذى بهم والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم وفرض حراستهم للأرض الخاصة بالشركة.وترتب عليه تكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم للخطر وذلك حال إحرازهم وحيازتهم أسلحة نارية " بنادق آلية " وذخائر، وقد وقع بناء على ارتكاب تلك الجريمة الجنايات سابقة الوصف.