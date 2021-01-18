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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

منتخب اليد يخسر من السويد ويتأهل في وصافة المجموعة بالمونديال

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:37 م
منتخب اليد يخسر من
منتخب اليد يخسر من السويد
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خسر المنتخب المصري أمام منافسه السويد بنتيجة 24/23، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأخيرة من المجموعة السابعة ببطولة العالم لكرة اليد المقامة بمصر.
وظهر التفوق الواضح للاعبي المنتخب المصري في الشوط الأول من المباراة، وتحكمهم الكامل في كافة المجريات، واستطاعوا إنهاء الشوط بنتيجة 9/12، ولكن تراجع بشكل كبير في الشوط الثاني، وخسر العديد من النقاط ليخسر في النهاية.

وبهذه النتيجة تأهل المنتخب الوطني إلى الدور الرئيسي في وصافة المجموعة برصيد نقطتين، بينما تصدر المنتخب السويدي برصيد 4 نقاط، والثالث تشيلي.

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