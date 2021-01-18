منتخب اليد يخسر من السويد ويتأهل في وصافة المجموعة بالمونديال

خسر المنتخب المصري أمام منافسه السويد بنتيجة 24/23، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأخيرة من المجموعة السابعة ببطولة العالم لكرة اليد المقامة بمصر.وظهر التفوق الواضح للاعبي المنتخب المصري في الشوط الأول من المباراة، وتحكمهم الكامل في كافة المجريات، واستطاعوا إنهاء الشوط بنتيجة 9/12، ولكن تراجع بشكل كبير في الشوط الثاني، وخسر العديد من النقاط ليخسر في النهاية.وبهذه النتيجة تأهل المنتخب الوطني إلى الدور الرئيسي في وصافة المجموعة برصيد نقطتين، بينما تصدر المنتخب السويدي برصيد 4 نقاط، والثالث تشيلي.