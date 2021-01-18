الأنبا يوسف يلتقي كشافة إيبارشية سوهاج

اجتمع نيافة الأنبا يوسف أبو الخير، المدبر البطريركي لإيبارشية سوهاج، بكشافة إيبارشية سوهاج، وذلك بحضور القمص أنطونيوس سبع الليل، راعي كاتدرائية يسوع الملك بطهطا، ومسؤول كشافة المطرانية.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن تضمن الاجتماع مناقشة ترتيبات استقبال نيافة الأنبا توما حبيب.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه كما تعرفت المجموعة المختارة للتنظيم والاستقبال على الترتيبات المطلوبة.