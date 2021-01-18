بمشاركة السياح.. تنظيم مهرجان لـ«الفراولة» فى الغردقة (صور)

للفراولة، وذلك باستخدام ما يقرب من 2 طن من فاكهة الفراولة، وقام بإعدادها عدد 25 شيفًا، كما تم استخدمها في العصائر والحلويات الشرقية والغربية والمأكولات الطازجة، وذلك بمشاركة عدد من السائحين المصريين والأجانب من نزلاء الفنادق السياحية، وذلك كنوع من أنواع الترفيه لتنشيط السياحة، تزامنًا مع مبادرة شتى في مصر.





من جانبه قال قاسم السيد، مسئول بأحد الفنادق السياحية المنظمة للمهرجان بالغردقة، إن مثل هذه المهرجانات تأتي كنوع من أنواع الترفيه، حيث لجأت الفنادق إلى أفكار غير تقليدية بهدف تنشيط مبادرة شتى في مصر، لافتًا إلى أن المهرجان لاقي فرحة واستمتاع النزلاء المصريين والأجانب من نزلاء الفنادق، مؤكدًا على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل الفنادق طبقًا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها وزارة السياحة والصحة.



وأكد إسلام نجيب، مدير الأغذية والمشروبات بمجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أنه تم تخصيص يومين في الأسبوع لإقامة مثل هذه المهرجانات على الشواطئ وفي الأماكن المفتوحة ومراعاة التباعد الاجتماعي والحفاظ على المسافات الآمنة، مشيرًا إلي أنه تم استخدام 2 طن من الفراولة الطازجة بمشاركة ٢٥ شيفًا. من جانبه قال قاسم السيد، مسئول بأحد الفنادق السياحية المنظمة للمهرجان بالغردقة، إن مثل هذه المهرجانات تأتي كنوع من أنواع الترفيه، حيث لجأت الفنادق إلى أفكار غير تقليدية بهدف تنشيط مبادرة شتى في مصر، لافتًا إلى أن المهرجان لاقي فرحة واستمتاع النزلاء المصريين والأجانب من نزلاء الفنادق، مؤكدًا على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل الفنادق طبقًا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها وزارة السياحة والصحة.وأكد إسلام نجيب، مدير الأغذية والمشروبات بمجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أنه تم تخصيص يومين في الأسبوع لإقامة مثل هذه المهرجانات على الشواطئ وفي الأماكن المفتوحة ومراعاة التباعد الاجتماعي والحفاظ على المسافات الآمنة، مشيرًا إلي أنه تم استخدام 2 طن من الفراولة الطازجة بمشاركة ٢٥ شيفًا.

نظم عدد من فنادق مدينة الغردقة، اليوم الإثنين، مهرجانًا