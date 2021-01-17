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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

ولاية كردفان تسير قوافل لدعم الجيش في مواجهته مع إثيوبيا

الأحد 17/يناير/2021 - 08:21 م
إثيوبيا
إثيوبيا
محمد عمر
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أعلن والي غرب كردفان، حماد عبد الرحمن صالح، الأحد، تسيير قافلة لدعم وإسناد القوات المسلحة على الحدود الشرقية، وذلك في ضوء الاشتباكات مع القوات الإثيوبية والمليشيات الموالية لها.

أوضح صالح أن هذا الأمر يأتي تقديرًا وعرفانًا لدور القوات المسلحة الوطني فى استعادة جزء أصيل من أرض الوطن، لافتًا إلى أن القافلة ستشارك فيها إلى جانب حكومة الولاية منظمات العمل المجتمعي والمواطنين والإدارات الأهلية رغم الظروف الماثلة التي تعيشها البلاد والولاية وذلك وفق وكالة الأنباء السودانية سونا.

وأكد والي غرب كردفان قومية القوات المسلحة السودانية ومواقفها الوطنية المشرفة والمشهودة منذ الاستقلال، الأمر الذى يتطلب من الجميع الوقوف إلى جانبها من أجل حماية البلاد والحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

يأتي ذلك فيما أكد رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان أنهم لا يريدون حربًا ضد إثيوبيا، لكنهم متمسكون باستعادة أرضهم والدفاع عنها.

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