محمود العسيلى يطرح كليب «حب غلط» (فيديو)
الأحد 17/يناير/2021 - 05:58 م
حسن أمينطباعة
طرح المطرب محمود العسيلي أحدث أغنياته بعنوان "حب غلط" على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
وتعاون محمود العسيلي في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والموزع الموسيقي على فتح الله، وتولى إخراج الكليب إبراهيم حدرج، ووضع العسيلي اللحن الخاص بالأغنية.
وتقول كلمات الأغنية:
ابعديني حاولي تفهميني
ألف مرة حاولت امشي بس قلبي رجع
ساعديني من قلبك شيليني
أصلي عارف إن السكة دي آخرها وجع
بتشوفيني ليكي بتسحبيني
وضعي صعب ومرضي بيكي مش أي مرض
والحقيقة من أول دقيقة
أنا عارف وانتي عارفة إنه حب غلط.
وتعاون محمود العسيلي في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والموزع الموسيقي على فتح الله، وتولى إخراج الكليب إبراهيم حدرج، ووضع العسيلي اللحن الخاص بالأغنية.
وتقول كلمات الأغنية:
ابعديني حاولي تفهميني
ألف مرة حاولت امشي بس قلبي رجع
ساعديني من قلبك شيليني
أصلي عارف إن السكة دي آخرها وجع
بتشوفيني ليكي بتسحبيني
وضعي صعب ومرضي بيكي مش أي مرض
والحقيقة من أول دقيقة
أنا عارف وانتي عارفة إنه حب غلط.