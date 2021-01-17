محمود العسيلى يطرح كليب «حب غلط» (فيديو)

طرح المطرب محمود العسيلي أحدث أغنياته بعنوان "حب غلط" على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".وتعاون محمود العسيلي في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والموزع الموسيقي على فتح الله، وتولى إخراج الكليب إبراهيم حدرج، ووضع العسيلي اللحن الخاص بالأغنية.وتقول كلمات الأغنية:ابعديني حاولي تفهمينيألف مرة حاولت امشي بس قلبي رجعساعديني من قلبك شيلينيأصلي عارف إن السكة دي آخرها وجعبتشوفيني ليكي بتسحبينيوضعي صعب ومرضي بيكي مش أي مرضوالحقيقة من أول دقيقةأنا عارف وانتي عارفة إنه حب غلط.