الأكاديمية المهنية تطالب المعلمين بسرعة استيفاء متطلبات الحصول على الترقية

أتاحت الأكاديمية المهنية للمعلمين، للمعلمين الذين تم ترشيحهم لترقيات العام 20192020 ولم يتقدموا لاستيفاء متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي، إعادة التقدم مرة أخرى الكترونيًا، وذلك خلال المدة من يوم السبت الموافق 912021 وحتى يوم الأحد الموافق 311 2021.وشددت الأكاديمية على التنبيه على هؤلاء المعلمين المشار إليهم بسرعة استيفاء الاختبارات أو تقديم إقرارات المدة البينية أو تقييمات مدير المدرسة وتقييمات الموجه الفني أو استيفاء ملف الإنجاز، وكافة متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي.كما نبهت على مسؤولي الحكومة الإلكترونية بالمدارس بسرعة تسجيل إقرارات المدة البينية أو تقييمات مدير المدرسة وتقييمات الموجه الفني على التطبيق الإلكتروني المعد لذلك على موقع الأكاديمية.كما شددت على مديري أقسام وإدارات الإحصاء بالإدارات والمديريات التعليمية بسرعة تسجيل تقييم ملفات الإنجاز لهؤلاء المعلمين على الموقع.