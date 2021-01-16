مخرج «ضربة معلم» يواصل مونتاج حلقاته الأخيرة

انتهى المخرج إسماعيل فاروق من تصوير أحداث مسلسله "ضربة معلم" الذي يعرض حاليًا على قناة CBC ويحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا تصدر تريندات مواقع التواصل، وهو المسلسل الذي يلعب فيه دور البطولة محمد رجب ورانيا فريد شوقي ورياض الخولي ومحمد عز ومي سليم ومحمد نجاتي ويشهد الأسبوع الحالي الحلقات الأخيرة منه والتي ينتظرها الجمهور.صور محمد رجب وعدد من أبطال المسلسل المشاهد الأخيرة داخل أحد الديكورات بمنطقة شبرامنت وكان مخرج العمل يواصل أعمال المونتاج والمكساج علي الحلقات الأخيرة لتسليمها للقناة العارضة.تدور قصة المسلسل حول شاب مصري يعيش في الطبقة المتوسطة التي تعمل وتكافح وتعافر في جمع الأموال باجتهاده الشخصي، ليعمل في شركة مقاولات وتتحسن أوضاعه المالية وسط خوضه العديد من المعارك حول المحيطين به.يعرض ضربة معلم على فضائية CBC من السبت إلى الأربعاء أسبوعيًا، في الثامنة مساءً، حيث تعاد الحلقة مرة أخرى في الساعة 12 بعد منتصف الليل، كما يذاع على cbc دراما في الساعة 11 مساءً، ثم يتم عرض إعادة الحلقة المرة الأولى في الخامسة صباحًا، والمرة الثانية في الثانية ظهرًا.