قصة القديس مكاريوس السكندري و«عنقود المحبة»

استقبل دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، اليوم السبت، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ثاني زيارة له للدير.وقال القس بولس حليم، المتحدث الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ إن القديس مكاريوس السكندري مؤسس الرهبنة في منطقة جبل القلالي وأب رهبانها هو بطل قصة عنقود العنب الشهيرة التي يعرفها الكبير والصغير من أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وتابع: ومفاد القصة أن أحد أحباء القديس مكاريوس جاءه بعنقود عنب هدية له، ولكنه بروح الإيثار أرسله إلى أحد الرهبان الذي كان مريضًا، ولكن الراهب المريض ارتأى أن هناك راهب آخر أحق منه بهذه الهدية، وسلك الراهب الثالث نفس مسلك سابقه. وهكذا ظل العنقود يتنقل بين الرهبان كاشفًا عن روح المحبة السائدة بين الرهبان أبناء القديس مكاريوس، مما حدا بالقديس مكاريوس بأن يجمع الرهبان ليشيد بهذه الروح المسيحية الحقة.