كينيا والجزائر تبحثان المسائل ذات الاهتمام المشترك

استقبل الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، اليوم الجمعة بالقصر الرئاسي بنيروبي، وزير الشئون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، الذي يقوم بزيارة إلى جنوب إفريقيا.أفاد بيان الخارجية الجزائرية إلى أن الطرفين تطرقا إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك في القضايا الإقليمية والدولية لتحقيق الأمن وتطور القارة الإفريقية.كما بحث وزير الشئون الخارجية بوقادوم مع نظيرته الكينية راشيل أومامو سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين.وأكد الوزيران على تقارب المواقف المؤيدة لضرورة احترام مبادئ القانون الدولي والتسوية السلمية للأزمات والصراعات، وذلك فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، حيث تمت مناقشة بؤر التوتر في القارة الإفريقية، مثل الأوضاع السائدة في ليبيا والصحراء الغربية ومالي ومنطقة الساحل ووسط إفريقيا والقرن الإفريقي.