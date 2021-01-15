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مصر

معادلة الثانوية وتعريب المناهج.. وفد تعليمي مصري بجيبوتي لتعزيز التعاون

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:02 ص
الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي
نورهان عبدالرحمن
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بناءً على توجيه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بزيارة جيبوتي لبحث وتعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، التقى الوفد المصري، برئاسة الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، وعضوية الدكتورة نوال شلبي، مدير مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، بوزير التربية والتكوين المهني الجيبوتي.

شمل اللقاء استعراض لأوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التعليم، وعلى رأسها تعريب وإعداد المناهج التربوية وإعداد المعلمين وطباعة المناهج والكتب الدراسية وإيفاد بعثة تعليمية مصرية، فضلًا عن معادلة الشهادة الثانوية الجيبوتية إلى الثانوية العامة المصرية لتمكين الطلاب من الالتحاق بالجامعات المصرية.

وأشار الدكتور رضا حجازي إلى ترحيب مصر بالتعاون واستعدادها لتقديم الدعم والخبرات ومساندة الأشقاء الجيبوتيين بما يساهم في الارتقاء بمستوى العملية التعليمية في البلاد.

وقال وزير التربية والتكريم المهني الجيبوتي إن هذا اللقاء يمثل خطوة نحو تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين.

وفي نهاية اللقاء، أكد الوزير الجيبوتي على الحاجة إلى إنشاء لجنة مشتركة فنية تقوم بدراسة كافة أوجه التعاون المشار إليها والعمل على إيجاد خطوات تنفيذية تهدف إلى وضع هذه الأفكار موضع تنفيذ بما يعود بالخير لصالح البلدين.

كما شمل برنامج الزيارة لقاء الوفد بالمسئولين في مدرسة التميز الجيبوتية، وزيارة مركز البحوث والإعلام والإنتاج التربوي.
معادلة الثانوية وتعريب المناهج.. وفد تعليمي مصري بجيبوتي لتعزيز التعاون
معادلة الثانوية وتعريب المناهج.. وفد تعليمي مصري بجيبوتي لتعزيز التعاون
معادلة الثانوية وتعريب المناهج.. وفد تعليمي مصري بجيبوتي لتعزيز التعاون
معادلة الثانوية وتعريب المناهج.. وفد تعليمي مصري بجيبوتي لتعزيز التعاون
معادلة الثانوية وتعريب المناهج.. وفد تعليمي مصري بجيبوتي لتعزيز التعاون
معادلة الثانوية وتعريب المناهج.. وفد تعليمي مصري بجيبوتي لتعزيز التعاون

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