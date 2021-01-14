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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سلطات المطارات الأمريكية: جائحة كورونا تكلفت 40 مليار دولار

الخميس 14/يناير/2021 - 10:20 م
كورونا
كورونا
وكالات
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قالت مجموعة تمثل المطارات الأمريكية الرئيسية اليوم، إنها تتوقع أن تبلغ تكلفة التراجع الحاد في حركة السفر بسبب جائحة فيروس كورونا 40 مليار دولار على مدى عامين، وطلبت مزيدا من الدعم الحكومي.

ويتوقع مجلس المطارات الدولي لأمريكا الشمالية أن يصل فاقد إيرادات المطارات الأمريكية والتكاليف الإضافية إلى 17 مليار دولار بين أبريل 2021 ومارس 2022، إلى جانب 23 مليار دولار على مدار السنة المنتهية في مارس 2021.

كانت المطارات حصلت على عشرة مليارات دولار مساعدة طارئة من الكونجرس في مارس، وفي الشهر الماضي وافق المشرعون على ملياري دولار أخرى للمطارات وأصحاب امتيازات إدارتها والذين كانوا يطلبون عشرة مليارات دولار في جولة الدعم الثانية من الكونجرس.

وقال كيفن م. بورك المدير التنفيذي لمجلس المطارات "الجائحة العالمية مازالت تؤثر بشدة على الأوضاع المالية للمطارات الأمريكية،" مضيفا أن التوقعات الجديدة تُظهر حاجة المطارات إلى "دعم اتحادي إضافي لاجتياز هذه الأزمة".

أوضح بورك أن حركة المسافرين عبر المطارات الأمريكية انخفضت 65 بالمئة في 2020.

وقالت إدارة أمن النقل هذا الشهر إن عدد المسافرين الذين فتشتهم في 2020 يقل 500 مليون عن 2019.

وتتوقع مجموعة المطارات أن ينخفض أعداد المسافرين عبر المطارات الأمريكية بما لا يقل عن مليار مسافر على مدى فترة العامين المنتهية في مارس 2022.

وتتوقع المطارات أن يبلغ فاقد إيرادات التشغيل 11.4 مليار دولار، وتكاليف التشغيل والبنية التحتية الإضافية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 نحو 3.5 مليار دولار، فضلا عن 2.1 مليار دولار فاقد إيرادات من رسوم التذاكر والاستخدام.

وقالت المجموعة إن إجمالي ديون المطارات التجارية الأمريكية بلغ حوالي 107 مليارات دولار في نهاية السنة المالية 2019 وإن المطارات ستحتاج 16 مليار دولار لخدمة ذلك الدين في 2020 و2021.

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