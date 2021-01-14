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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تستهدف اقتراض 30 مليار يورو لتحفيز الاقتصاد

الخميس 14/يناير/2021 - 07:49 م
جوزيبي كونتي
جوزيبي كونتي
وكالات
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قالت مصادر مطلعة إن حكومة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي تستهدف اقتراض 30 مليار يورو (36 مليار دولار) لتمويل إجراءات تحفيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا الرقم يزيد كثيرا عن الرقم الذي أعلنه وزير المالية روبرتور جولاتيري، في مقابلة مع الوكالة يوم 10 يناير الحالي، حيث تحدث عن اعتزام الحكومة اقتراض 24 مليار يورو إضافية.

ومن المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعا مساء اليوم الخميس لإقرار هذا الطلب ورفعه إلى البرلمان للحصول على موافقته عليه.

وقال أحد المصادر إنه سيتم استخدام هذه الأموال في إعادة تمويل الشركات التي تضررت من القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، إلى جانب تمويل تمديد برنامج دعم أجور العاملين في الشركات والمشروعات المتضررة من الجائحة.

يأتي ذلك فيما تواجه الحكومة الإيطالية شبح الانهيار بعد استقالة وزيرتين من حزب رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي، "إيطاليا حية"، أمس الأربعاء، بسبب خلاف يتعلق بحزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بفيروس كورونا.

وبالرغم من أن حزب رينزي صغير إلا أنه مهم لبقاء التحالف، الذي يضم أيضا الحزب الديمقراطي من يسار الوسط وحزب حركة خمس نجوم المناهض للمؤسسات.

وتصاعدت التوترات بين الأحزاب على مدى أسابيع بسبب استخدام نحو 210 مليارات يورو (256 مليار دولار) من صندوق الاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار بعد الجائحة.

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