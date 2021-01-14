وظائف شاغرة في أوقاف جنوب سيناء.. التفاصيل والشروط

وأضحت الوزارة أن الشروط اللازمة للتقديم هي:-



أعلنت وزارة الأوقاف، عن فتح باب التقدم للراغبين في العمل بإحدى وظائف الإدارة الإشرافية "مدير إدارة فرعية، مفتش دعوة"، من بين العاملين بالأوقاف بمديرية جنوب سيناء.- أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة.- أن يكون المتقدم شاغلًا للدرجة الأولى أو الثانية بالنسبة لمدير إدارة، وبالدرجة الثانية لمفتش دعوة، (خدمات دينية) طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي.- أن يكون حاصلًا على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.- ألا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاءات خلال الثلاث سنوات الأخيرة.- ألا يكون قد سبق إحالته إلى المحكمة التأديبية أو لجنة القيم أو سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيده للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.- تقديم بيان حالة موضحًا به (تاريخ الميلاد، تاريخ مباشرة العمل، تقارير الكفاية عن ثلاث سنوات سابقة، الجزاءات الموقعة عليه ).- أن يكون حسن السير والسلوك.- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في هذا الشأن، وكذا المقابلة النهائية.- التقديم متاح عبر الموقع خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر الإعلان، فعلى الراغبين في التقديم ملء النموذج التالي