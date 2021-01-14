بدء الجلسة العامة الثانية للبرلمان بأداء آمال عبدالحميد اليمين

بدأ المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، في فعاليات الجلسة الثانية.وبدأت أعمال الجلسة بأداء النائبة آمال عبدالحميد اليمين الدستورية، إذ إنها لم تؤد اليمين من قبل.وقال رئيس المجلس: باسمي واسمكم جميعا نتنمي للنائبة التوفيق والسداد.وقالت النائبة إنها لم تؤد اليمين بجلسة الإجراءات نظرا لظروف صحية.