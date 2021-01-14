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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم القاهرة» تشدد على الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا

الخميس 14/يناير/2021 - 01:53 م
محمد عطية
محمد عطية
مصطفى عبدالله
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أكد محمد عطية، وكيل أول الوزارة مدير مديرية تعليم القاهرة، اتخاذ المديرية والإدارات التعليمية كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ونشر حملات التوعية وتكثيفها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتوعية الجميع بأهمية اتباع التباعد الاجتماعي والحرص على ارتداء الكمامات، مع حظر دخولها بدون كمامات وتعريض الغير للخطر.

وأضاف عطية، أنه أعمال الصيانة الدورية لبوابات التعقيم الإلكترونية ومدها بالمواد المعقمة تتم باستمرار مع استخدام الماسح الحراري الذي وفرته المديرية لجميع
الأماكن التابعة لها.

وفي السياق، تفقد محمد الحسيني، مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، وزينب عبد الفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية، إدارات ومكاتب ديوان عام المديرية والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية، وتوفير المستلزمات والأدوات والمعقمات والمواد المطهرة، أيضا توفير وتوزيع معقم اليدين على جميع العاملين بالديوان حرصا على سلامتهم، والتأكد من تشغيل وصيانة بوابات التعقيم الإلكترونية التي تم توفيرها على جميع مداخل المديرية والبوابات الخارجية والداخلية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتعزيز العاملين وتقديم كافة أنواع الدعم، والتأكد من تطبيق والالتزام بجدول تناوب العاملين وتطبيق الإجازات الاستثنائية وفق قرار رئيس مجلس الوزراء.

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