رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عصام سعد يتفقد المدينة الصناعية بمدينة أسيوط الجديدة

الخميس 14/يناير/2021 - 12:08 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط- محمد أبوشادي:
طباعة
تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، المنطقة الصناعية بمدينة أسيوط الجديدة والمقامة على مساحة 236 فدانًا؛ للوقوف على سير العمل ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وبحث سبل جذب استثمارات جديدة للمدينة وتوفير فرص عمل للشباب.

جاء ذلك خلال زيارته للمدينة التي رافقه خلالها المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، والمهندس علي شحاتة، نائب رئيس الجهاز.

حيث تفقد المحافظ، بعض المشروعات الاستثمارية بالمنطقة الصناعية، منها أحد مطاحن الدقيق وتابع سير العمل بالمطحن، ووجه المحافظ رئيس جهاز المدينة بمتابعة المطحن في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتفعيل منظومة التعقيم والتطهير المستمرة والتي يعاني من القصور فيها وعدم الالتزام بها، كما تفقد سير العمل بفرع شركة فارما أوفر سيز للأدوية، والتقى بالعاملين بالشركة، مشددًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم حفاظًا على سلامتهم.

كما تم تفقد مبنى التأمينات الاجتماعية، والذى تم إنشاؤه على مساحة 3 آلاف متر، وجار تجهيزه، تمهيدًا لتشغيله لخدمة سكان المدينة وذلك في إطار الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة وسبل تحقيق الجذب السكاني للمدينة.

يذكر أن المدينة الصناعية، تضم 357 قطعة للأنشطة المختلفة الصناعية والمخازن والورش والمعارض، فضلًا عن وجود المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة والتي تم تخصيص 40 فدانًا لها وتنفيذ المرحلة الأولى والثانية منها على مساحة 20 فدانًا، وهي تعتبر إحدى المناطق الأربع التى تم تنفيذها بالمحافظات.

من جانبها أوضحت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أن المنطقة الصناعية تم شغل أكثر من 250 قطعة بها في الأنشطة الصناعية والخدمية المختلفة على مساحات تبدأ من 1000 متر وحتى 3000 متر وتوفر الآلاف من فرص العمل لشباب المحافظة، مشيرة إلى أن مدينة أسيوط الجديدة تم إنشاؤها بالقرار الجمهورى رقم 194 لسنة 2000، وتم إنشاؤها على مساحة 30.3 ألف فدان ويبلغ عدد سكانها 45 ألف نسمة.

وأشارت إلى جودة المرافق بالمدينة والتي تمثلت في استثمارات الطرق والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والزراعة وقطاع الخدمات وتضم منطقة تكنولوجية أقيمت على مساحة 40 فدانًا، وتم إنشاء المرحلة الأولى والثانية منها وتجاوزت استثمارات المدينة 4 مليارات جنيه.

وأكدت أن التجمعات السكنية الجديدة بلغت نحو 59 ألفًا و164 وحدة سكنية، وبلغ عدد وحدات الإسكان الاجتماعي المنفذة حتى الآن 11 ألفًا و688 وحدة، وتم تخصيص عدد 4278 وحدة منها وجار تنفيذ 240 وحدة.‪

موضوعات متعلقة

رسميًا.. تعيين المستشار أحمد مناع أمينا عاما لمجلس النواب

إصابات كورونا فى أمريكا تتجاوز الـ23 مليون حالة

الصحة: 58 وفاة و996 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خريطة الأمطار الـ3 أيام القادمة

الصور

image description

عصام سعد يتفقد المدينة الصناعية بمدينة أسيوط الجديدة

image description

رئيس جامعة أسيوط: لدينا احتياطي «أكسجين» بالمستشفيات يكفي 5 أسابيع

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط بعدد من الكليات المختلفة

image description

فض حفلات زفاف وإغلاق قاعات أفراح مخالفة بأسيوط

الأكثر قراءة

الآن.. قائمة جميع ترددات النايل سات 2021 الجديدة وخطوات الضبط

رسميًا.. تعيين المستشار أحمد مناع أمينا عاما لمجلس النواب

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

«مصر للطيران»: تخفيض 20% على رحلات الدوحة

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

«كورونا» يؤدى إلى تساقط الشعر وضيق التنفس عند ممارسة الرياضة بعد التعافى

الصين: اكتشاف أقدم قصر في البلاد يرجع إلى 5300 عام

مواعيد القطارات اليوم الخميس 14-1-2021

برشلونة يتأهل لنهائى السوبر الإسبانى

أيام زمان

طرائف عبدالوهاب وتوفيق الحكيم فى مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لى زوج أسعده ويهنينى».. اعترافات سعاد حسنى

حكاية الرقصة التى عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبدالوهاب» فى باريس

مقالات الرأي
خالد عكاشة
خليفة الظواهري .. القاعدة واشكالية القيادة (1)
جلال حمام
فى الرد على أكاذيب الخلافة العثمانية
صفوت البياضي
رسالة مفتوحة لقيادة واعية
أحمد بهاء الدين شعبان
الحلم.. والكابوس «١-١»
المزيد

الثقافة

ختام الحزمة الثالثة لورشة «المواقع الإلكترونية» بقصور الثقافة

الثقافة تتيح استمارة الاشتراك في المرحلة الثانية من «ابدأ حلمك»

بهاء طاهر: المثقف ضمير مجتمعه

الليلة.. حفل فرقة تفاقم بمركز درب 1718