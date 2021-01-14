عصام سعد يتفقد المدينة الصناعية بمدينة أسيوط الجديدة

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، المنطقة الصناعية بمدينة أسيوط الجديدة والمقامة على مساحة 236 فدانًا؛ للوقوف على سير العمل ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وبحث سبل جذب استثمارات جديدة للمدينة وتوفير فرص عمل للشباب.جاء ذلك خلال زيارته للمدينة التي رافقه خلالها المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، والمهندس علي شحاتة، نائب رئيس الجهاز.حيث تفقد المحافظ، بعض المشروعات الاستثمارية بالمنطقة الصناعية، منها أحد مطاحن الدقيق وتابع سير العمل بالمطحن، ووجه المحافظ رئيس جهاز المدينة بمتابعة المطحن في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتفعيل منظومة التعقيم والتطهير المستمرة والتي يعاني من القصور فيها وعدم الالتزام بها، كما تفقد سير العمل بفرع شركة فارما أوفر سيز للأدوية، والتقى بالعاملين بالشركة، مشددًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم حفاظًا على سلامتهم.كما تم تفقد مبنى التأمينات الاجتماعية، والذى تم إنشاؤه على مساحة 3 آلاف متر، وجار تجهيزه، تمهيدًا لتشغيله لخدمة سكان المدينة وذلك في إطار الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة وسبل تحقيق الجذب السكاني للمدينة.يذكر أن المدينة الصناعية، تضم 357 قطعة للأنشطة المختلفة الصناعية والمخازن والورش والمعارض، فضلًا عن وجود المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة والتي تم تخصيص 40 فدانًا لها وتنفيذ المرحلة الأولى والثانية منها على مساحة 20 فدانًا، وهي تعتبر إحدى المناطق الأربع التى تم تنفيذها بالمحافظات.من جانبها أوضحت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أن المنطقة الصناعية تم شغل أكثر من 250 قطعة بها في الأنشطة الصناعية والخدمية المختلفة على مساحات تبدأ من 1000 متر وحتى 3000 متر وتوفر الآلاف من فرص العمل لشباب المحافظة، مشيرة إلى أن مدينة أسيوط الجديدة تم إنشاؤها بالقرار الجمهورى رقم 194 لسنة 2000، وتم إنشاؤها على مساحة 30.3 ألف فدان ويبلغ عدد سكانها 45 ألف نسمة.وأشارت إلى جودة المرافق بالمدينة والتي تمثلت في استثمارات الطرق والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والزراعة وقطاع الخدمات وتضم منطقة تكنولوجية أقيمت على مساحة 40 فدانًا، وتم إنشاء المرحلة الأولى والثانية منها وتجاوزت استثمارات المدينة 4 مليارات جنيه.وأكدت أن التجمعات السكنية الجديدة بلغت نحو 59 ألفًا و164 وحدة سكنية، وبلغ عدد وحدات الإسكان الاجتماعي المنفذة حتى الآن 11 ألفًا و688 وحدة، وتم تخصيص عدد 4278 وحدة منها وجار تنفيذ 240 وحدة.‪