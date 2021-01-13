مع تقلبات الجو| اعرف درجة الحرارة اليوم في مصر 13-1-2021

درجة الحرارة اليوم في مصر، تصدرت عمليات البحث من جانب المواطنين اليوم وخاصة شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء انخفاضًا شديدًا في درجات الحرارة مع رياح شديدة تتسم بالبرودة في محافظة القاهرة.

درجة الحرارة اليوم في مصر 2021

خرجت توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بأن يشهد اليوم الأربعاء الموافق 13 يناير الجاري 2021، انخفاضًا في درجات الحرارة، وأما في القاهرة والوجه البحري فيشهد مناخها طقس دافئ، مع هبوب رياح نشطة تحمل معها الرمال والأتربة، بينما يسود الطقس شبورة مائية في بداية الصباح.





درجة الحرارة على مناطق السواحل الشمالية

ووفقا لما أكدته هيئة الأرصاد اليوم، فإن مناخ السواحل الشمالية مائل للدفء، وأما السواحل الشرقية ستشهد رياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال، بينما يسود جنوب سيناء ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، تحمل معها هبوب بسيط في الرياح المحملة بالأتربة والرمال.





درجات الحرارة في الصعيد

وأما محافظات الصعيد، فيشهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة، مع الرياح المثيرة للأتربة والرمال، بينما يسود طقس جنوب الصعيد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مع هبوب رياح معتدلة.

أمطار خفيفة في مناطق السلوم والإسكندرية وبلطيم

ووفقا لما أعلنته، إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن يسود أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية وبلطيم ورشيد في فترات متقطعة، بينما تشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية في أوقات متفرقة.

درجة الحرارة في فترات الليل في القاهرة والوجه البحري

بينما كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، و يتسم بالبرودة أيضا في السواحل الشمالية، وفي جنوب سيناء، وأما شمال وجنوب الصعيد فيكون شديد البرودة ليلا.

درجة الحرارة اليوم في مصر

وينشر "الدستور" بعض درجات الحرارة في المحافظات والمدن، حيث جاءت كالتالي: القاهرة الصغرى 13 والعظمى 25، شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 25، طنطا الصغرى 14 والعظمى 25، دمنهور الصغرى 13 والعظمى 22، الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 21، بلطيم الصغرى 12 والعظمى 22، مطروح الصغرى 12 والعظمى 19.

وأما في السلوم الصغرى 11 والعظمى 18، سيوة الصغرى 11 والعظمى 20، بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 26، دمياط الصغرى 13 والعظمى 25، الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 25، الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 26، السويس الصغرى 13 والعظمى 25، العريش الصغرى 14 والعظمى 26، رفح الصغرى 13 والعظمى 25، رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 24.

درجة الحرارة اليوم في مصر

درجة الحرارة اليوم في مصر، بينما وصلت درجة الحرارة فى طابا الصغرى 17 والعظمى 22، كاترين الصغرى 05 والعظمى 19.





الطور الصغرى 12 والعظمى 26، شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 27، الغردقة الصغرى 17 والعظمى 26، مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 26.





الفيوم الصغرى 13 والعظمى 25، بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 26، المنيا الصغرى 10 والعظمى 26، أسيوط الصغرى 10 والعظمى 27.





سوهاج الصغرى 11 والعظمى 27، قنا الصغرى 11 والعظمى 27، الأقصر الصغرى 12 والعظمى 28، أسوان الصغرى 11 والعظمى 28.





أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 27، الوادى الجديد الصغرى 12 والعظمى 29، شلاتين الصغرى 16 والعظمى 28، أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 27.





حلايب الصغرى 16 والعظمى 26، رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 25.



