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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وطرق السداد في ظل كورونا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:18 م
فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء
محمود مرعي
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وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة خطوات الاستعلام ودفع فاتورة الكهرباء إلكترونيا في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وتسهيل عملية الشحن أو الاستعلام في أي وقت على مدار اليوم، ويتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد من خلال موقع موحد للشركة القابضة لجميع العملاء في كافة المحافظات المصرية.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وطرق السداد في ظل كورونا


طرق السداد والاستعلام:

يتم السداد والاستعلام للعدادات القديمة من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالشركة القابضة مصر (من هنا) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير).

ويمكن شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال أكثر من ١٩٠ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكترونى المنتشرة على مستوى الجمهورية وهى (مكاتب البريد- فوري - مصارى - Bee - أمان - وقتى - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي"

كما أن هناك المحافظ البنكية سداد الفواتير، وهي في البنوك التالية: الأهلى، مصر، الإسكندرية، CIB، Blom Credit Agricole، أبو ظبى، عودة، الإسكان والتعمير،QNB، قناة السويس، من من خلال تحميل تطبيق البنك التابع له من خلال (App Store - Play Store) مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store) تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول (App Store -Play Store) و10 آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.

ووفق الموقع الرسمي لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء فإن سكان محافظتي القاهرة والقليوبية الواقعين بنطاق الشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق المحمول (خدمات الكهرباء الذكية App Store -Play Store -www.eservices.ncdec.net) لتقديم الخدمات لكافة العملاء وتم نشره على play store.

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