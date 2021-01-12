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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مخرج «10» يكشف تفاصيل الفيلم المشارك بمهرجان «العين»

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:42 م
فيلم 10
فيلم 10
حسين الجندي
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كشف الممثل والمخرج محمد سمير، عن مشاركته في مهرجان العين السينمائي الدولي في دولة الإمارات من خلال فيلم "10"، والذي يشارك في تمثيله أيضا إضافة إلى عدد من الفنانين الآخرين من بينهم الممثل المصري محمد مجدي بركات.

وأضاف محمد سمير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"؛ أن مهرجان العين السينمائي بدولة الإمارات في دورته الثالثة تشارك فيه أهم الأفلام العالمية من شرق أسيا ولمخرجين من الهند، وكذلك من غرب القارة يشارك فيه أفلام من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع قائلا: "بخصوص فيلم 10؛ سوف ينافس على جائزة الصقر لأفلام المقيمين في دولة الإمارات؛ وفكرة الفيلم تدور حول تعرض لاعب بوكر للسطو في منزله من خلال شخص هارب من السجن لتدور أحداث الفيلم بينهما في شكل مثير وشيق".

واختتم: "سأشارك بالفيلم في مهرجانات عالمية أخرى؛ وأتمنى أن يحوز الفيلم على إعجاب الجمهور كونه يناقش قضية مهمة، وقد استغرق فترة شهرين في تحضيره نظرًا لكثرة التفاصيل وبالأخص من جميع أفراد طاقم العمل".

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