الديمقراطيون يكثفون حملتهم لمساءلة ترامب

يمنح الديمقراطيون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة أخيرة اليوم الثلاثاء لترك المنصب قبل أيام من انتهاء ولايته وإلا واجه مساءلة بغرض العزل للمرة الثانية في حدث غير مسبوق، بسبب اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس في السادس من يناير في أحداث أودت بحياة خمسة أشخاص.ويعتزم مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون التصويت ربما غدا الأربعاء على توجيه اتهامات رسمية بسوء الإدارة، تعرف ببنود المساءلة، ما لم يقدم استقالته أو يتحرك نائبه مايك بنس لعزله بموجب مادة في الدستور.ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب اليوم الثلاثاء على قرار يدعو بنس، الجمهوري، إلى تفعيل التعديل 25 بالدستور، وهو مادة لم يسبق استخدامها وتتيح لأغلبية أعضاء الحكومة عزل الرئيس إذا عجز عن أداء واجبات المنصب.