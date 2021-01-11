إنشاء خط لإسالة الغاز وتوريده للخارج بـ76 مليون جنيه

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، عن تنفيذ مشروعًا لمد وإنشاء خط غاز لتغذية محطة إسالة بمحافظة البحيرة وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 76 مليون جنيه، لافتة إلى أن المشروع استغرق تنفيذه نحو 4 أشهر فقط لرفع كفاءة الشبكة القومية للغاز.وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المشروع تضمن مد خطوط الغاز الطبيعى وإمداد محطة الإسالة بكميات الغاز المستخدم، لإسالته وتوريده للخارج، بالإضافة إلى تأهيل خط غاز رشيد أبو حمص بتكلفة 20 مليون جنيه.