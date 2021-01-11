الحكومة اليمنية تؤكد على توفير بيئة آمنة للشركاء الدوليين

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، واعد باذيب، حرص حكومة بلاده على توفير بيئة عمل ملائمة وآمنة، وتقديم التسهيلات اللازمة لكافة الشركاء الدوليين في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الأخرى؛ لربط وتعزيز الأدوار الإغاثية والتنموية وخدمة المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بدون استثناء.وجدد الوزير- في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية اليوم الإثنين- تأكيده على حرص الحكومة على القيام بمسئولياتها الوطنية تجاه مختلف فئات وشرائح المجتمع، من خلال العمل المشترك والاستراتيجي مع الشركاء الدوليين العاملين في القطاعات الإغاثية والإنسانية والتنموية لتوفير احتياجات المواطنين المتضررين من الحرب، وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة في مختلف جوانب ومجالات الحياة، تنفيذا لخطة الاستجابة الإنسانية.وشدد على ضرورة ربط كافة أموال المانحين المقدمة لتنفيذ المشاريع الإنسانية والخدمية والتنموية بوزارة التخطيط، لتتولى بدورها مسئولية التواصل والتنسيق مع الوزارات والسلطات المحلية والجهات الرسمية الأخرى بشأن تنفيذ التدخلات الخارجية والمشاريع المختلفة من جانب المنظمات الدولية.وقال وزير التخطيط اليمني: "إن الحكومة وشركاءها الدوليين يواجهون تحديات مشتركة أبرزها عراقيل ميليشيا الحوثي الانقلابية أمام إيصال المساعدات المختلفة واللازمة لمستحقيها في عدد من المناطق والمحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين"، معربا عن التطلع إلى المزيد من تعزيز الثقة والتعاون والعمل المشترك بين الحكومة وشركائها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، التي تشمل برامج المساعدات الإنسانية والأعمال التنموية للتخفيف من معاناة المتضررين.ودعا المنظمات إلى وضع تقارير شاملة حول أنشطتها وبرامجها، لتفادي أي إعاقة لخطط الممولين والمانحين، ومضاعفة الجهود لتعزيز فرص تحقيق السلام المجتمعي وتوفير فرص عمل للشباب، خاصة بالمناطق الريفية، وتعزيز النمو الاقتصادي خصوصا بمجالي الزراعة والأسماك، وتجاوز التداعيات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في المجتمع.