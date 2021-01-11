نائب محافظ القاهرة يتفقد تطوير شارع شبرا بروض الفرج

تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، بحضور رئيس حي روض الفرج أعمال التطوير الجارية بشارع شبرا من نظافة وتجميل دهانات الأرصفة.وأكد نائب محافظ القاهرة على الاستمرار في متابعة تنفيذ أعمال التطوير وخطه الرصف، وتأتي الاعمال تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الخاصة برفع كفاءة الاحياء واستعادة الواجهة الحضارية لها وتطويرها حسب الخطة الموضوعة لرفع كفاءتهاكان " فوزي" قد زار مبنى إدارة الشئون الاجتماعية بحي الزيتون، وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.