أول رحلة جوية بين قطر والسعودية بعد «اتفاق العلا»

تستأنف الرحلات الجوية بين قطر والسعودية، اليوم الإثنين، بحسب ما أعلنت الخطوط الجوية في البلدين في إطار المصالحة التي جرى التوصل إليها أخيرًا بين أطراف الأزمة الخليجية، فيما يعرف بـ«اتفاق العلا».وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 قطع العلاقات مع قطر، متهمة إياها بالتقرب من إيران ودعم مجموعات داعش الإرهابية، الأمر الذي نفته الدوحة.وأغلقت الدول الأربع مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الإمارة وأوقفت دخول القطريين الى أراضيها.