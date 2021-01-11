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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تواصل الصعود بمستهل تعاملات اليوم الثانى

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:30 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
اكرم عمران
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واصلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعاتها لدى مستهل تعاملات اليوم الاثنين - ثانى تعاملات الأسبوع - بدعم من حالة التفاؤل لدى المتعاملين بعد استقرار الأجواء الجيوسياسية على الصعيد العاملي خاصة الانتخابات الامريكية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 11251 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 2302 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 13733 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 4341 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 2183 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 3177 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على سهمي الإسماعيلية مصر للدواجن، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أوهبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي المنصورة للدواجن، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، 839.6 ألف سهم، 2.2 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات دلتا للإنشاء والتعمير، المالية والصناعية المصرية، الألومنيوم العربية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، 37730 سهما، 45 ألف سهم، 326.3 ألف سهم، 685.2 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 4 آلاف سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 391 سهما، 7 آلاف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الألومنيوم العربية، المجموعة المصرية العقارية، 326.3 ألف سهم، 115 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركات المهندس للتأمين، الأهلي للتنمية والاستثمار، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 5 آلاف سهم، 20 ألف سهم، 110 آلاف سهم، على التوالي.

وفي سياق آخر أعلنت الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، أنها ستتقدم بطلب للتحول من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، وذلك فور الانتهاء من إجراءات زيادة رأس المال من 86.66 مليون جنيه إلى 110 ملايين جنيه، واستيفاء شروط التحويل.

كما أعلنت الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، عن موافقة مجلس الإدارة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بإضافة بعض الأغراض الجديدة، بإضافة نشاط تقديم الخدمات والاستشارات والحلول المتكاملة في مجال مواصفات الأقمار الصناعية وتشغيلها والأعمال المتعلقة بها، وإقامة القنوات الفضائية التلفزيونية.

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