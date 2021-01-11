ولى العهد السعودى ووزير خارجية إيطاليا يستعرضان العلاقات الثنائية

عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو استعرض خلالها الفرص الواعدة لتطويرها في شتى المجالات بين البلدين.وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن بن سلمان استعرض مع دي مايو أوجه العلاقات السعودية الإيطالية، والفرص الواعدة لتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية.حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي.فيما حضر من الجانب الإيطالي رئيس ديوان وزارة الخارجية إيتوري فرانشيسكو، والسفير لدى المملكة روبيرتو كانتوني.