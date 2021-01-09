سقوط 14 تشكيلا عصابيا وإعادة 16 سيارة مسروقة خلال أسبوع

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، خلال أسبوع عن ضبط 14 تشكيلا عصابيا، ضمت 40 متهمًا ارتكبوا 65 حادث سرقة متنوعة، كما تم ضبط 103 قضايا أحداث، إعادة 16 سيارة مُبلغ بسرقتها.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.تم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.