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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

افتتاح المعرض الجماعي «الخروج للنهار» في جاليري «مزاج»

السبت 09/يناير/2021 - 11:28 ص
جاليري مزاج
جاليري مزاج
نضال ممدوح
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تنظلق في الثانية من بعد ظهر اليوم السبت، فعاليات المعرض الجماعي "الخروج للنهار"، والذي يحتضنه "جاليري آرت" مزاج حتي 30 يناير الجاري.

يشارك في المعرض كل من الفنانيين محمود بكار، منى خطاب، مراد رفعت، نشوى الحناوي، نورا سليم، عمر عبد اللطيف، وياسين محمد.

وبحسب إدارة الجاليري عن المعرض فهو مستوحى من كتاب الموتى، أقدم الكتب على الإطلاق، والذي يعود إلى 1550 ق.م. أو ما يزيد، بدءًا من الكهنة والكتبة في الحضارة المصرية القديمة، مرورا بمحاولات فك رموز تلك اللغة القديمة من قبل علماء حملة الاحتلال والغزو الفرنسي علي مصر، وعلماء اللغة لاحقا في أنحاء عديدة أهمها جامعات المانيا وانجلترا، وعلماء المصريات في الداخل والخارج.

عبارة "الخروج للنهار" هي بالأساس عبارة مصرية قديمة ولها مدلولها ومعناها الطقسي فيما يتعلق بالديانة المصرية القديمة كما وردت في الترجمات، وهو اسم فيلم روائي طويل من سيناريو وإخراج هالة لطفي، ومن شاهد الفيلم وعلى دراية عامة بمتون كتاب الخروج إلى النهار عند قدماء المصريين سيرى بوضوح العلاقة الوطيدة بين الفيلم وعنوانه ومدلول العنوان، وكأن شيئًا لم يتغير بمصر على مدى آلاف السنين.

قبل إنتاج الفيلم بسنوات قليلة قام مبدع آخر في مجال مختلف عن السينما بتناول تلك المتون في لوحاته، الفنان أشرف رسلان، وتحديدا ما بين عامي 2009 و2011 قام بإنتاج عدة لوحات رائعة بالقلم الرصاص مستلهمة ومستوحاه كرسائل من كتاب الخروج للنهار.

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افتتاح المعرض الجماعي «الخروج للنهار» في جاليري «مزاج»